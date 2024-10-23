Davutoğlu'ndan Bahçeli ve Erdoğan'a Kürt Sorunu Çağrısı - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Bahçeli ve Erdoğan'a Kürt Sorunu Çağrısı

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Saadet - Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yönelik sözleriyle ilgili, “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan size açık şekilde ifade etmek istiyorum; Kürt sorunu noktasında gerçekten adım atmak istiyorsanız bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Bu fay hatlarını çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız. Ama taktiksel olarak kullanmak isteyen kim varsa onun da karşısındayız” dedi.

23.10.2024 12:14
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(TBMM) - Saadet - Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Bahçeli ve Erdoğan size açık şekilde ifade etmek istiyorum; Kürt sorunu noktasında gerçekten adım atmak istiyorsanız bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Bu fay hatlarını çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız. Ama taktiksel olarak kullanmak isteyen kim varsa onun da karşısındayız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet- Gelecek ortak grup toplatısında konuştu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu şöyle konuştu:

"Bahçeli'nin daha önceki haftalardaki açıklamalarını hep teşvik ettim hep olumlu bulduğumu ifade ettim. Türkiye'de dış güçlerin istismar ettiği en önemli fay hatlarından biri olan Kürt sorunu konusunda makul doğru bir tavrın Sayın Bahçeli tarafından ortaya konmasını bir ümit ışığı olarak gördüm. Bekledim ki sistematik bir açıklamayla sadece Sayın Bahçeli değil, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya değinsin ve karşımışda bir devlet aklı görelim. Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamayla buna yeni bir boyut kattı. Maalesef Cumhurbaşkanı, bu açıklamalara destek dışında kapsamlı bir çerçeve çizmedi. Gece boyu Sayın Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu, siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla çıtayı yükseltti. Kürtçe'yi ve beni istiskal edebilmek için niye 'Serok Ahmet' dedikten sonra bugün 'Serok Bahçeli' noktasına gelindi bunları sormayacağım. Çünkü günlük siyaset adamları rövanş peşindedirler millet ve devlet adamları geleceği inşa etme peşinde olmalıdırlar. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan size açık şekilde ifade etmek istiyorum bizim partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu noktasında gerçekten adım atmak istiyorsanız bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Bu fay hatlarını çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız. Ama taktiksel olarak kullanmak isteyen kim varsa onun da karşısındayız.

" Selahattin Demirtaş'ı bir muhatap olmaktan çıkarmanın ne tutarlılığı var"

Sürecin İmralı'dan başlamasına ilişkin akıllarda soru işareti oluştuğuna dikkat çeken Davutoğlu şöyle konuştu:

Bir rehabilitasyon süreci söz konusu olacaksa ilkesel olarak muhatap ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilenin TMBB'de konuşması savunulurken, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir partinin genel başkanlığını yapmış, milletvekili olarak Meclis'te bulunmuş hakkında AİHM kararı olan Selahattin Demirtaş'ı bir muhatap olmaktan çıkarmanın ne tutarlılığı var? Hangi ilkeye dayalı olarak denklemi İmralı, DEM, Kandil ve Edirne olarak kuruyorsunuz kafanız mı karışık yoksa bunun arkasında bir hesap mı var? Bahçeli'ye çağrımız yitirdiğimiz bütün şehitlerin hukukunu koruyacak şekilde ama aynı zamanda bir nesli dağlarda tüketen terör örgütünün silahsızlandırılması dahil bir daha Türk ve Kürt gençlerinin kaybolmasına yol açmayacak bir eylem planı açık bir şekilde ortaya koyun bunu görelim. Yoksa bir kişinin Meclis'te konuşmasına dayalı bir yolla bu meselenin çözüleceğini iddia etmek doğru değildir."

SÜRECEK

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Terör, Hukuk, Spor, PKK, Son Dakika

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