Sacha Boey ile veda kararı

06.05.2026 17:43
Bayern Münih, devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiraladığı Sacha Boey'u kadrosunda tutmama kararı aldı. Alman basınında yer alan haberde Sacha Boey için "Bayern'de bir geleceği yok'' şeklinde ifadeler kullanıldı.

Alman devi Bayern Münih’te Sacha Boey bilmecesi çözülüyor. Devre arasında sürpriz bir kararla Galatasaray’a satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız sağ bek için Bavyera ekibinden kötü haber geldi. 

''BAYERN KADROSUNDA GELECEĞİ YOK''

Sky’da yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon planlamasına dahil etmedi. Haberde, Boey’un kulüple 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik heyetin ve yönetimin oyuncuyla yolları kesin olarak ayırma kararı aldığı vurgulandı.

GALATASARAY FORMÜL ARIYOR

Öte yandan Sacha Boey’un geleceğiyle ilgili gözler Galatasaray’a çevrildi. İki kulüp arasındaki mevcut anlaşmaya göre sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray cephesi, oyuncuyu kadroda tutmak istese de bu rakamı yüksek buluyor. Galatasaray yönetimi, başarılı sağ bek için 15 milyon Euro’luk bedeli aşağı çekmek adına Bayern Münih ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa, sarı-kırmızılılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak için pazarlıklarını sürdürecek.

16 MAÇTA 2 GOL ATTI 

Galatasaray formasıyla çıktığı 16 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Sacha Boey, rakip kalelere 2 gol atmayı başardı. 

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Bence iyi oyuncu, Almanlar fiyat kırarsa Galatasaray almalı, daha sonra adapte olunca eski formunu yakalar, Almanlar adamın psikolojisini bozmuştur. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:03
18:40
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
