Sacha Boey\'in yerine 25 milyon Euro\'luk transfer! İşte o isim

Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayern Münih, yaz transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden tüm hızıyla sürdürüyor.

BAYERN'DEN BOEY KARARI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiraladığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile gelecek sezon yollarını ayıracak. Bavyera ekibinin bu doğrultuda gündemine aldığı isim de belli oldu.

SACHA BOEY YERİNE ACHEAMPONG

Bayern Münih, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz sağ bek Josh Acheampong ile ilgileniyor. Alman ekibinin, kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden genç oyuncu için 50 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Josh Acheampong, bu sezon Chelsea'de 25 maça çıktı ve 2 gol attı.

SACHA BOEY'UN OPSİYONU

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kiraladığı 25 yaşındaki Sacha Boey'un sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sacha Boey'un bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Sacha Boey, 2 gol atma başarısı gösterdi.