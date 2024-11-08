Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum

Spor

Avrupa Ligi'nde haftayı Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetle, Fenerbahçe yenilgiyle kapattı. RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ilk puanını aldı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir bu hafta zorlu maçlara çıktı. Oynanan 4 mücadeleden; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıktı.

Çarşamba akşamı Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Dün akşam sahne alan Galatasaray ise, Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan Tottenham'ı müthiş bir futbolla 3-2 yendi ve puanını 10 yaptı.

Bu hafta kaybeden tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda deplasmanında Az Alkmaar'a 3-1 yenildi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir ise Kopenhag ile Danimarka'da 2-2 berabere kaldı.

Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanını yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla 9. basamakta yer alıyor.

1- İNGİLTERE - 94.303

2-İTALYA - 83.606

3- İSPANYA - 77.989

4-ALMANYA - 75.535

5- FRANSA - 63.236

6- HOLLANDA - 58.566

7- PORTEKİZ - 54.016

8 - BELÇİKA - 47.200

9- ÇEKYA - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100