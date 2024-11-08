Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum - Son Dakika
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Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum

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Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden; Galatasaray ve Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe ise kaybetti. Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise deplasmanda 1 puan almayı başardı. Türk takımları haftayı; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlarken, UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

08.11.2024 09:29
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Avrupa Ligi'nde haftayı Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetle, Fenerbahçe yenilgiyle kapattı. RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ilk puanını aldı. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir bu hafta zorlu maçlara çıktı. Oynanan 4 mücadeleden; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıktı.

Çarşamba akşamı Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Dün akşam sahne alan Galatasaray ise, Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan Tottenham'ı müthiş bir futbolla 3-2 yendi ve puanını 10 yaptı.

Bu hafta kaybeden tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda deplasmanında Az Alkmaar'a 3-1 yenildi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir ise Kopenhag ile Danimarka'da 2-2 berabere kaldı.

Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanını yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla 9. basamakta yer alıyor.

1- İNGİLTERE - 94.303

2-İTALYA - 83.606

3- İSPANYA - 77.989

4-ALMANYA - 75.535

5- FRANSA - 63.236

6- HOLLANDA - 58.566

7- PORTEKİZ - 54.016

8 - BELÇİKA - 47.200

9- ÇEKYA - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100

Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum

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Son Dakika Spor Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Chen Medya :
    listeye 11. sırayida eklemeniz lazım aradaki fark önemli 64 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    İYİ Kİ GALATASARAY LIYIM İYİ Kİ ferhat densizi ile aynı takımlı değilim Hayırlı cumalar :) 42 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM 14 28 Yanıtla
  • İkram Tural:
    süzme OeuspuÇocuğusun ferhat eser 9 4 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Aziz yildirim??butonu 5 4 Yanıtla
  • Onat Kılıçoğlu:
    Arkadasımm Neden yayınlamıyorsunuz mesajlarııııı 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ikram turan bacimlakarimi feda ederim 5saray için demiştir 1 6 Yanıtla
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