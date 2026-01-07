Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından, bu kez saha dışındaki bir diyalog konuşulmaya başlandı.
Maç sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda futbolcularla sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genç futbolcu Oğuz Aydın ile arasında geçen konuşmayla gündeme geldi.
Saran'ın, Oğuz Aydın'a dönerek söylediği sözler şu şekilde aktarıldı:
Sadettin Saran: Aferin Oğuz, iyi oynadın. Sola niye vermiyorsun lan?
Oğuz Aydın: Vurmak istedim.
Kısa sürede yayılan diyalog, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı taraftarlar konuşmayı "samimi bir takım içi muhabbet" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise kullanılan üslubun dikkat çekici olduğunu savundu.
Fenerbahçe, Samsunspor galibiyetiyle Süper Kupa'da finale yükselirken, sarı-lacivertlilerde maç sonrası atmosferin oldukça pozitif olduğu da dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)