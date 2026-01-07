Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran\'dan Oğuz Aydın\'a: Sola niye vermiyorsun lan?
07.01.2026 15:28  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran\'dan Oğuz Aydın\'a: Sola niye vermiyorsun lan?
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Sadettin Saran'ın İstanbul yolculuğunda futbolcularla yaptığı sohbet dikkat çekti. Saran'ın Oğuz Aydın'a yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından, bu kez saha dışındaki bir diyalog konuşulmaya başlandı.

UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Maç sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda futbolcularla sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genç futbolcu Oğuz Aydın ile arasında geçen konuşmayla gündeme geldi.

Saran'ın, Oğuz Aydın'a dönerek söylediği sözler şu şekilde aktarıldı:

Sadettin Saran: Aferin Oğuz, iyi oynadın. Sola niye vermiyorsun lan?

Oğuz Aydın: Vurmak istedim.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan diyalog, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı taraftarlar konuşmayı "samimi bir takım içi muhabbet" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise kullanılan üslubun dikkat çekici olduğunu savundu.

FENERBAHÇE FİNAL BİLETİNİ ALDI

Fenerbahçe, Samsunspor galibiyetiyle Süper Kupa'da finale yükselirken, sarı-lacivertlilerde maç sonrası atmosferin oldukça pozitif olduğu da dikkat çekti.

Saadettin Saran, Samsunspor, Süper Kupa, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 123456789 123456789:
    başkan sen bu işi biliyorsun 29 3 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    gerçek başkan!!! 9 5 Yanıtla
  • Murat Soylu Murat Soylu:
    başkan dediğin böyle olur. adamsın başkanım. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu
7 yıldır aranan firari Bodrum’da yakalandı 7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı
Binanın kolonu çatladı İki apartman tahliye edildi Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi
Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:49:00. #7.11#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.