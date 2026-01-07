Sadettin Saran\'dan Oğuz Aydın\'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından, bu kez saha dışındaki bir diyalog konuşulmaya başlandı.

UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Maç sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda futbolcularla sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genç futbolcu Oğuz Aydın ile arasında geçen konuşmayla gündeme geldi.

Saran'ın, Oğuz Aydın'a dönerek söylediği sözler şu şekilde aktarıldı:

Sadettin Saran: Aferin Oğuz, iyi oynadın. Sola niye vermiyorsun lan?

Oğuz Aydın: Vurmak istedim.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan diyalog, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı taraftarlar konuşmayı "samimi bir takım içi muhabbet" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise kullanılan üslubun dikkat çekici olduğunu savundu.

FENERBAHÇE FİNAL BİLETİNİ ALDI

Fenerbahçe, Samsunspor galibiyetiyle Süper Kupa'da finale yükselirken, sarı-lacivertlilerde maç sonrası atmosferin oldukça pozitif olduğu da dikkat çekti.