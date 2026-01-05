Sadettin Saran\'dan Süper Kupa için net mesaj

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında salı günü saat 20.30'da Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE ADANA'YA GELDİ

Bu maç için Adana'da kamp yapacağı otele gelen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''HEDEF ŞAMPİYONLUK''

Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirten Sadettin Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk. Adana güzel yer, Adana'nın insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

''MOTİVASYONUNU İYİ GÖRDÜM''

''Takımın motivasyonu nasıl?'' şeklinde gelen soruya cevap veren Sadettin Saran, "Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm." yanıtını verdi.