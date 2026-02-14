Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, dev derbide Papara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ligin geri kalan bölümünü etkileyecek bu önemli karşılaşmaya kameralara yansıyan bir görüntü damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi birlikte izlediği görüldü.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, geçmiş yıllarda Trabzon'da oynanan müsabakalarda mücadeleyi kendilerine ayrılan özel tribünden takip ediyordu. Ortaya çıkan bu görüntü iki takım taraftarları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına da önemli mesaj verdi.
