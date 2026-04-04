Sadettin Saran\'dan şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
Mücadelenin ardından sarı-lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.
Mutlu olduklarını dile getiren Saran, oyuncularla da gurur duyduğunu ifade ederek, ''Çok mutluyuz. İnşallah devamı da gelecek'' dedi. Ayrıca başkan Saran, sarı-kırmızılı taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
