Sağa sola bakındı ama kimseyi bulamadı! Beşiktaş'a transfer olan Olaitan'ı karşılayan çıkmadı

03.02.2026 20:07
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda transferi Junior Olaitan İstanbul'a geldi. Havalimanında kendisini karşılayan taraftar görme umuduyla etrafı arayan Olaitan sosyal medyada viral oldu.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

OLAITAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda ligin iddialı ekiplerinden biri olan Göztepe'den Junior Olaitan ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A GELDİ

23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İzmir'den kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Ancak Olaitan, havalimanında büyük bir sürprizle karşılaştı. Beninli genç oyuncuyu karşılaşmaya hiçbir Beşiktaş taraftarı gitmedi. Uçaktan inmesinin ardından tek başına yürüyen Olaitan'ın kendisini karşılayan taraftar görme umuduyla etrafa bakındığı görüldü. Olaitan, havalimanının çıkışında kendisini bekleyen siyah-beyazlı yöneciler ile bir araya gelerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olaitan'ın havalimanı çıkışındaki bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, iç sahada oynanacak ilk maçta genç oyuncunun gönlünün alınacağını belirtti.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Beninli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

