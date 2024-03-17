Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü\'nü 1-0 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma centilmence geçti ve Şahinbey ekibi galibiyetle ayrıldı.

17.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İki takımında centilmence mücadele ettiği karşılaşmadan mavi beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"Alınan galibiyette dolayı mutluyuz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, "Çıktığımız her maçta Gaziantep'i ve Şahinbey'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gebze ile daha önce evimizde olduğu gibi deplasmanda da centilmence geçen bir maç oynadık. Ortaya konan mücadeleden dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. İki takımında sahada kora kor mücadelesi vardı. Ancak ortaya konan bu mücadeleden galip ayrılan taraf biz olduk. Bir kez daha oyuncularımı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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