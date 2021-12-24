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Sait Karafırtınalar: "Kazanılan üç puandan çok daha fazlası" - Son Dakika

Sait Karafırtınalar: "Kazanılan üç puandan çok daha fazlası"

24.12.2021 21:34

- Sait Karafırtınalar: "Kazanılan üç puandan çok daha fazlası" Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu haftasında Kocaelispor'u yenen Adanaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Eksiklerimiz olmasına rağmen, birinci dakikadan doksan artı yediye kadar sahanın her yerinde basmadık yer bırakmadık.

- Sait Karafırtınalar: "Kazanılan üç puandan çok daha fazlası"

ADANA - Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu haftasında Kocaelispor'u yenen Adanaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Eksiklerimiz olmasına rağmen, birinci dakikadan doksan artı yediye kadar sahanın her yerinde basmadık yer bırakmadık. Bugün iyi bir maç kazandık bitti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu haftasında Adanspor konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunana Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle takımı tabii tebrik ediyorum bu oyun için skor için. Kazanılan üç puandan çok daha fazlası bence. Oldukça eksiklerimiz vardı. Hastalar, sakatlar vardı. Ama biz birinci dakikadan doksan artı yediye kadar sahanın her yerinde basmadık yer bırakmadık. Ligin son maçı olmasına rağmen herkesin kafasında tatil planı var. Buna rağmen coşkuyu sahaya yansıttılar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarıyı güzel bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra, bunu daha bir üstüne çıkmamız lazım ki bir şeylerden bahsedebilelim. Bugün iyi bir maç kazandık bitti" dedi.

Sait Karafırtınalar şöyle devam etti:

"İnşallah daha diri, daha coşkulu bir takımla tekrar taraftarımızın karşısına çıkacağız. Bu arada ben önce camiamızın, bütün Adana halkının, Türk halkının yeni yılını cani gönülden kutluyorum şimdiden. Sağlık ve huzur içerisinde geçmesini istiyorum. İnşallah, istediğimiz takviyeleri de devre arasında yaparsak ikinci yarı seyir zevki daha hoş olan bir Adanaspor'u izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum."

Sait Karafırtınalar: Kazanılan üç puandan çok daha fazlası
Sait Karafırtınalar: Kazanılan üç puandan çok daha fazlası
Sait Karafırtınalar: Kazanılan üç puandan çok daha fazlası
Sait Karafırtınalar: Kazanılan üç puandan çok daha fazlası
Sait Karafırtınalar: Kazanılan üç puandan çok daha fazlası

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Sait Karafırtınalar, Spor Toto, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Kazanılan üç puandan çok daha fazlası' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sait Karafırtınalar: "Kazanılan üç puandan çok daha fazlası" - Son Dakika
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