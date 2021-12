Sakaryaspor: 0-0

STAT: 7 EYLÜL

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xxx), Arif Dilmeç (xxx), Kerem İlitangil (xxx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (xx) - Özgür (xxx), Serhat (xx) (Dk. 85 Mahmut), Emre (xxx), Burak (xx) (Dk. 79 Ozan İsmail xx), Mutlu (xxx), Sarper (xx) (Dk. 85 Alper), Marvin (xx), Hakan (xx) (Dk. 65 Emirhan x), Yiğit (xx), Hamit (xx)SAKARYASPOR: Furkan (xxx) - Çağlayan (xxx), Serkan (xx) (Dk. 76 Ali x), Oğuz Kocabal (xx), Ömer Bozan (xx) (Dk. 71 Ömer Can ) (Dk. 83 Kadir Arı ), Ozan Sol (xx) (Dk. 83 İrfan), Onur (xxx), Oğuz Yıldırım (xx), Hurşit (xx) (Dk. 71 Umut x), Ümit (xx), Mustafa Tahir (xxx) SARI KARTLAR: Emre, Ozan İsmail ( Turgutluspor ), Ömer Can ( Sakaryaspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, 16'ncı haftada kendi sahasında namağlup lider Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede her iki takım da sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın sonunda taraftarlar iyi mücadele gösteren her iki takımı da alkışladı. 6'ncı dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Emre'nin kafa pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Hamit yerden kötü vurdu, top kaleci Furkan'dan kaldı. Turgutluspor mutlak bir golden oldu. 26'ncı dakikada Hakan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Marvin sert vurdu, top direğin yanından az farkla auta gitti. 28'inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ozan Sol'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Tahir'in vuruşunda kaleci Ozan Can gole izin vermedi. 29'uncu dakikada konuk ekip yine çok yaklaştı. Ömer'in pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Mustafa Tahir yerden düzgün vurdu, kaleci Ozan ayaklarıyla topu kornere gönderdi. 34'üncü dakikada bu sefer Turgutluspor tehlikeli geldi. Burak'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Mutlu kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti. 36'ncı dakikada Turgutluspor etkili oldu. Sarper'den aldığı topu sürükleyerek rakiplerini ekarte eden Mutlu yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Furkan topa iki hamlede sahip oldu. 49'uncu dakikada Mutlu'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Sarper kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Furkan son anda önledi. 53'üncü dakikada Serhat'ın derinleme ara pasında topu sürükleyen Mutlu'nun sert vuruşunda kaleci Furkan topu güçlükle kornere çeldi. Hakan'ın kornerden ortasında Mutlu kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı. 60'ıncı dakikada konuk ekip çok etkili geldi. Sağdan hızlı gelen Hurşit plase vurdu, top kaleci Ozan Can'dan döndü. Dönen topa tekrar müdahale eden Hurşit'in vuruşunda Özgür başarılı müdahaleyle topu çizgiden çıkardı. 70'inci dakikada Turgutluspor'dan Burak yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üst direği sıyırdı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.