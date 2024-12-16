Sakaryaspor Düşme Hattında - Son Dakika
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Sakaryaspor Düşme Hattında

Sakaryaspor, 10 haftadır düşme hattından çıkamıyor; 17. sırada yer alıyor ve 21 Aralık'ta Erzurumspor ile karşılaşacak.

16.12.2024 14:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraberliklerle başlayan Sakarya ekibi, ligin 4. haftasında 4 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 8. sıraya yükselen Sakaryaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek 7. haftada 7 puanla düşme hattı girerek 17. sıraya geriledi.

Ligde 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 20 puan toplayan Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor.

Sakarya ekibi, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'in kapısından döndü

Geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ya normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, 10 haftadır düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

Lig'i 17, 18, 19. ve 20. sırada bitiren takımlar ise küme düşecek.

Kaynak: AA

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