Sakaryasporlu futbolcu kartın rengini görünce krize girdi! İşin aslı sonradan anlaşıldı - Son Dakika
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Sakaryasporlu futbolcu kartın rengini görünce krize girdi! İşin aslı sonradan anlaşıldı

14.04.2023 09:28

1. Lig'de Çaykur Rizespor'un Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, ilginç bir olaya sahne oldu. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka, yaşanan pozisyonun ardından Nalepa'ya direkt olarak kırmızı kart çıkarttı. Futbolcu kartın rengiyle şaşkına dönerken, kartları karıştırdığını anlayan hakem, kararını sarı kart olarak düzeltti.

Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor, 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinin son dakikada penaltıdan Bolasie'nin attığı gol ile 2-1 kazandığı maçta sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

YANLIŞLIKLA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Mücadelenin 60. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Naleopa'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Futbolcu büyük bir şok yaşarken, hakem hata yaptığını hemen fark etti. Saka daha sonra kırmızı kartı iptal ederek, kararını sarı kart olarak düzeltti.

RİZESPOR, 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Mary ve 90+11. dakikada penaltıdan Bolasie kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 52. dakikada Dimitrov'dan geldi. Son dakikada galibiyete uzanan Çaykur Rizespor, puanını 57'ye çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı
Görüntü: beIN Sports
Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı
Görüntü: beIN Sports
Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı
Görüntü: beIN Sports
Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı
Görüntü: beIN Sports
YORUMLAR (1)
  • Osman Ak: Böyle hakemlerle maç yönetiyor işte Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti' Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti'

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Son Dakika Spor Sakaryasporlu futbolcu kartın rengini görünce krize girdi! İşin aslı sonradan anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakaryasporlu futbolcu kartın rengini görünce krize girdi! İşin aslı sonradan anlaşıldı - Son Dakika
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