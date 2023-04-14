Sakaryasporlu futbolcu kartın rengini görünce krize girdi! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor, 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinin son dakikada penaltıdan Bolasie'nin attığı gol ile 2-1 kazandığı maçta sahalarda ender görülen bir an yaşandı.
Mücadelenin 60. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Naleopa'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Futbolcu büyük bir şok yaşarken, hakem hata yaptığını hemen fark etti. Saka daha sonra kırmızı kartı iptal ederek, kararını sarı kart olarak düzeltti.
Maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Mary ve 90+11. dakikada penaltıdan Bolasie kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 52. dakikada Dimitrov'dan geldi. Son dakikada galibiyete uzanan Çaykur Rizespor, puanını 57'ye çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
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