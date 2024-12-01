Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber - Son Dakika
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Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Eyüpspor maçında bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Abdülkerim Bardakcı'nın son durumuyla ilgili konuştu. İnce, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" dedi.

01.12.2024 23:36
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Galatasaray'dan Eyüpspor maçında sakatlanan milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın son durumuyla ilgili sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir açıklama geldi.

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu. İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlanan Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bırakan deneyimli savunmacı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara geldi. 30 yaşındaki stoper oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla yine sekerek gitti ve daha sonra sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı\'dan Galatasaray\'ı yıkan haber

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Son Dakika Spor Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Mehmet Vural:
    Öyle derler haftaya oynarlar tam bir yaygaracı kulüp 47 63 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eyvah Dünyamız Yıkıldı Çakma Yıldız 24 32 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Allah acil şifa selamet versin inşallah 44 7 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Daha durun bu harmların hepsi çıkacak 15 19 Yanıtla
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