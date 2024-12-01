Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı\'dan Galatasaray\'ı yıkan haber

Spor

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu. İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 'dan Eyüpspor maçında sakatlanan milli stoperi Abdülkerim Bardakcı 'nın son durumuyla ilgili sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlanan Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bırakan deneyimli savunmacı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara geldi. 30 yaşındaki stoper oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla yine sekerek gitti ve daha sonra sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.