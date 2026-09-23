Sakatlığı geçen Fatih Taşdelen, Gaziemir Spor maçında Karşıyaka kadrosuna dönebilir - Son Dakika
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Sakatlığı geçen Fatih Taşdelen, Gaziemir Spor maçında Karşıyaka kadrosuna dönebilir

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Sakatlığı geçen Fatih Taşdelen, Gaziemir Spor maçında Karşıyaka kadrosuna dönebilir
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Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle 3 maçı kaçıran Karşıyaka'nın santrforu Fatih Taşdelen, iyileşerek takımla antrenmanlara başladı. Cumartesi günü Gaziemir Spor karşısında kadroya alınması beklenen 30 yaşındaki golcü oynarsa 2.5 yıl sonra Karşıyaka formasını giyecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada galip gelemezken gol yollarında da sıkıntı yaşayan Karşıyaka'ya sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen santrfor Fatih Taşdelen'den iyi haber geldi. Belindeki sakatlık nedeniyle ilk 3 maçı kaçıran Fatih iyileşerek takımla antrenmanlara başladı. Fatih Taşdelen'in cumartesi günü Gaziemir Spor karşısında kadroya alınması bekleniyor. 30 yaşındaki tecrübeli golcü maçta oynarsa 2.5 yıl sonra Karşıyaka formasını giyecek. Kariyerinde 2022-2024 yılları arasında yeşil-kırmızılı kadroda yer alan Fatih sezon başında yuvaya dönmüştü. Karşıyaka'da sakatlıkları süren Veysel Karani ve Emircan'ın ise haftaya takımla çalışmaları bekleniyor.

Kaynak: DHA
KarşıyakaCumartesiFutbolSporSon Dakika

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