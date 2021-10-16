Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

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Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Attığı gol takım arkadaşlarını bile hayrete düşürdü

Mohamed Salah, fırtınasını durdurmak çok zor. Manchester City'ye attığı golün bir benzerini Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın takımı Watford'a attı. 9. dakikada orta saha kenarından ayağının dışıyla Mane'ye nefis bir asist yapan Salah, 54'te rüya gibi bir gol izletti.

TEK TEK ÇALIMLADI

Salah, ceza sahasına girerken karşısına kalabalık halde gelen Watfordlu oyuncuları tek tek çalımladı. Sonuncusunu da yere yatıran Mısırlı yıldız, uzak köşeyep plasesini bıraktı. Salah'ın fantastik golünden sonra takım arkadaşı Firmino havalara uçtu.