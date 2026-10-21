Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı - Son Dakika
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Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı

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Salah\'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı
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Galatasaray'a 3 gol atmasının ardından Trabzon yaylalarına çıkan Muhammed Salah, Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırmasının ardından soluğu yaylalarda aldı. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan yıldız isim, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray’a karşı kaydettiği 3 golün ardından Trabzon yaylalarında stres atan Muhammed Salah, doğa tutkusundan vazgeçmiyor. 

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI YİNE YAYLADA

Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırarak serisini sürdüren Mısırlı yıldız, maçın hemen ardından soluğu yeniden Karadeniz’in eşsiz yaylalarında aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçiren ve Karadeniz turuna çıkan tecrübeli futbolcu, o keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Salah’ın yeşillikler içindeki huzurlu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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SON DAKİKA: Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı - Son Dakika
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