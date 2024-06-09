Salih Özcan: A Milli Takım, Gürcistan ve Portekiz maçlarını kazanmayı hedefliyor

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A Milli Futbol Takımı'nın, Borussia Dortmund'un iç saha müsabakalarına ev sahipliği yapan Signal Iduna Park'ta oynayacağı Gürcistan ve Portekiz maçlarını kazanmayı kendine hedef belirlediğini söyleyen milli futbolcu Salih Özcan, "Sarı duvar, kırmızı-beyaz olacak. Almanya'da ev sahibi gibi olacağız. Bu bizim için bir avantaj" dedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Salih Özcan, kamp yaptıkları Polonya'nın Poznan şehrinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Milli takımda beraber top koşturduğu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol ekibi Real Madrid ile kendi takımı Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle kampa 10 gün geç geldiğini anımsatarak sözlerine başlayan Özcan, bu süreçte arkadaşlarının yoğun bir tempoyla çalıştığını aktardı.

"Macaristan ve Avusturya yenilgileri bizi hırslandırdı"

26 yaşındaki futbolcu, mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanan hazırlık maçlarında alınan yenilgilerin kendilerini daha fazla hırslandırdığını da belirtti. Salih Özcan, "Yenilmemiz bizim için de çok kötü oldu. Takımın ruhu için de iyi olmadı. Ama bunlar hazırlık maçlarıydı. Onlardan kötü ve iyi yaptıklarımızı almamız lazım. Gelecek maçlarda da bunu daha iyi göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım"

Yoğun bir sezonun ardından hem kendisinin hem de takımın fiziksel ve mental durumunun sorulması üzerine ise Özcan, "Ben gayet iyi durumdayım. Takım olarak da iyi bir kamp geçireceğimizi düşünüyorum. İtalya maçı da fena değildi, 0-0 berabere bitti. Tabii alsaydık daha güzel olurdu ama şimdi Polonya'ya karşı da en iyisini vermek istiyoruz. Ondan sonra da turnuva başlasın inşallah" şeklinde konuştu.

"Ozan için takım olarak çok üzüldük"

Milli futbolcu, İtalya ile oynanan özel karşılaşmada sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen savunma oyuncusu Ozan Kabak hakkında da konuştu. Salih, "Ozan için takım olarak çok üzüldük. Ozan'ı bizim için en önemli stoper oyuncularımızdan biri olarak görüyordum. Maçtan sonra da otelde görüştük. Çok üzgündü ama yapacak bir şey yok. Futbol böyle, her saniye bir şey olabilir. Tekrar ona da geçmiş olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımda arkadaşlık ortamının iyi olduğundan bahseden Özcan, "Herkes herkese gayet iyi davranıyor. Beraber oyunlar oynuyoruz, zaman geçiriyoruz ama antrenmanlar da hırslı geçiyor. Herkes motive" dedi.

"Sarı duvar, kırmızı-beyaz olacak"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendilerinden beklentinin fazla olmasının baskı oluşturup, oluşmadığıyla alakalı ise 26 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"Bence daha çok hırslandırıyor. Baskı var bir yandan ama bir yandan da dört gözle şampiyonanın başlamasını bekliyoruz. Almanya'da ev sahibi gibi olacağız. Hele ki Dortmund'daki maçlar. Sarı duvar, kırmızı-beyaz olacak. Bu bizim için bir avantaj."

"Genç takım olmamız bir avantaj"

A Milli Takım'ın, EURO 2024'ün en genç takımlarından biri olacağının hatırlatılması üzerine ise Salih Özcan, "Genç takım olmamız bir avantaj olur. Bence yaş ilerledikçe insanlar daha çok düşünüyor maçın içinde, daha çok kendisine baskı yapıyor. Genç takımda bence o yok. İyi ve kaliteli bir takımız. İyi bir turnuva olacağını düşünüyorum" dedi.

"Hedefim Dortmund'da Gürcistan ve Portekiz'e karşı kazanmak"

Özcan, şampiyonada oynanacak ilk maçları kazanmanın öncelikli ve en önemli hedefleri olduğunu aktararak, "Hele ilk iki maçta hedefim Dortmund'da Gürcistan ve Portekiz'e karşı kazanmak. Sonra maçtan maça bakmamız ve en iyi performansları göstermemiz lazım" diye konuştu.

"Gürcistan maçının en zor maç olacağını düşünüyorum"

Milli takımın, EURO 2024'te Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu değerlendiren ay-yıldızlı futbolcu, "Gürcistan ilk maç ve en zor maç olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da turnuvaya hırslı girecek. Dikkat etmemiz lazım. Kendi performansımıza bakmamız lazım. Analiz yapıyoruz zaten antrenörlerle. İnşallah iyi gireriz turnuvaya. Portekiz'de de kaliteli oyuncular var. Ama son zamanlarda gördük ki Hırvatistan'a karşı, Almanya'ya karşı da çok iyi oynadık. Kendimizi öyle göstermemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Salih Özcan, 'A Milli Takım grup aşamasını geçtiği takdirde ilerleyen turlarda karşılaşmak istediğin rakip ya da rakipler var mı?' sorusuna da, "Öncelikle 3 maçı kazanmamız lazım. İngiltere veya Fransa gelse bizim için herhalde biraz dezavantaj olur ama yine de ilk hedefimiz grubu geçmek" şeklinde cevap verdi.

"Eskiden Türkiye'de maç olunca rakipler korkmaya başlıyordu"

Dortmund'da oynanacak Gürcistan ve Portekiz müsabakalarında çok sayıda Türk taraftarın kendilerini destekleyeceğine inandığını yineleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Bizim için bir avantaj. Eskiden Türkiye'de maç olunca alkışlar, ıslık çalınınca rakipler bile korkmaya başlıyordu. Evimizde gibi olacak. O yüzden bunu da değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Takım olarak Montella'yı çok seviyoruz"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'yla ilgili görüşlerini dile getiren Salih Özcan, İtalyan çalıştırıcının taktik çalışmalara ve analizlere önem verdiğine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Neyi iyi ve kötü yaptığımızı gösteriyor. Açık ve net koşuyor; bunu iyi yaptık, bunu kötü yaptık şeklinde. Oyuncularla arası çok iyi. İster oynasın ister oynamasın herkesle konuşuyor. Bazen şakalaşıyoruz bazen daha ciddi oluyor. Ama ilişkisi herkesle iyi. Takım olarak antrenörümüzü çok seviyoruz."

"Orta sahada çok kaliteli, tecrübeli oyuncular var"

A Milli Futbol Takımı'nda özellikle kendi bölgesi de olan orta sahadaki forma rekabetine yönelik ise başarılı oyuncu, "Takımda böyle bir rekabet olması çok iyi. Orta sahada çok kaliteli, tecrübeli oyuncular var. Bunun iyi bir takımda mecburen olması lazım. Birbirimizi motive ediyoruz. Takım içinde avantaj oluyor bu. O yüzden rekabet gerçekten iyi" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydık daha güzel olurdu"

Salih Özcan, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda hem güzel hem de kötü günler yaşadığını söyleyerek, "Genellikle yoğun ama iyi geçti. Şampiyonlar Ligi finaline kaldık. Bundesliga o kadar iyi gitmedi ama genellikle çok mutluyuz takım olarak. Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydık daha güzel olurdu. Ama o günleri gördüğümüz için şükrediyoruz. Güzel bir andı benim için de. Mutluyum ama şimdi tek düşündüğüm milli takım" açıklamasında bulundu.

"Güreş yapmam büyük avantaj"

Ailecek güreşle ilgilendiklerini ve kendisinin de küçük yaşlardan beri güreş yaptığını sözlerine ekleyen milli futbolcu, bunun performansına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. 26 yaşındaki orta saha, "Babam güreşe götürdüğü için çok şükrediyorum. 5 yaşından beri yapıyorum. Benim için sakatlık, kuvvet anlamında büyük bir avantaj güreş yapmam" şeklinde konuştu.

"Borussia Dortmund'la 2 sene daha sözleşmem var"

Transfer döneminde Süper Lig de dahil olmak üzere adı birçok kulüple anılan Özcan, geleceğiyle alakalı İHA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Borussia Dortmund ile daha 2 sene sözleşmem var. 2 seneyi de oynayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Onu tek Allah bilir. Ama dediğim gibi daha 2 sene sözleşmem var, ondan sonrasına bakalım."

Son olarak herkesi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, A Milli Takım'ı desteklemeye davet eden Salih, Türk vatandaşların Almanya'da kendilerini evlerinde gibi hissedeceğini belirtti. - POZNAN