Salih Uçan\'ın kameralar karşısında söyleyemediği gerçekler ortaya çıktı

Spor

Beşiktaş'ta Salih Uçan, deplasmanda Adana Demirspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyeti ardından siyah-beyazlıların geldiği son durum hakkında dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Salih'in kameralar karşısında söyleyemediği gerçekler ortaya çıktı.

TAKIMDA GRUPLAŞMA VAR

Bu gerçeklerden bir tanesi oyuncular arasında gruplaşma yaratılması. Giovanni van Bronckhorst ve ekibi, yerli isimler ile diyalog dahi kurmadı. Kimse ile konuşmadı. Brad Friedel ile birlikte sadece yabancılar ile muhatap oldu.

MAAŞ DENGESİZLİĞİ HUZURSUZLUK YARATTI

Yabancı futbolculara yüksek garanti ücret verilmesi de takım içi dengeleri bozdu. Al Musrati, Immobile, Mario, Silva, Paulista ve Felix'in yıllık ücretlerinin yüksekliği sıkıntı yarattı. Öte yandan maaş ödemelerinde yerli-yabancı ayrıcalığı yapıldığı konuşuluyor. Yabancılar zamanında alırken yerliler 2-3 ay geriden gittiler. Bu durum gizli yürütülse de sonradan ortaya çıkması rahatsızlık yarattı.

YÖNETİMİN İLGİSİZLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMININ KÖTÜ OLMASI

Giovanni van Bronckhorst'un idman yetersizliği yüzünden fizik kondisyon eksikliği. Sezon başı kampı sadece tatil havasında geçti. Dönüşte ise salon çalışmaları yapılmadı. Hafif idman, çok izin ile geçildi. Ayrıca yönetim içinde Ümraniye'ye ilgisizlik de vardı Çok başlılık yüzünden muhatap bulmakta çekilen güçlükler var. Başkan'ın yanı sıra; Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Onur Göçmez ve Mete Vardar tesislere gelip gitse de görüntüden öteye geçen olmadı. Takım içindeki huzursuzluğa mevcut yönetimin seyirci kalması. Yönetime içerideki sıkıntılar aktarılmasına rağmen, sözden öte icraat yapılmaması.

LİNÇ KAMPANYASI VE FORMA ADALETSİZLİĞİ

Diğer bir durum ise kötü sonuçlardan oynatılmayan oyuncuların sorumlu tutulması. Sosyal medya trolleri ile özellikle oynamayan oyunculara bilinçli olarak linç kampanyası yaptırıldı. Forma dağıtımında adaletin tamamen ortadan kalkması. Formsuz isimlere rağmen, alternatif hamleler yapılmadı. Birçok isim küstürüldü.

SALİH UÇAN NE DEMİŞTİ?

Salih Uçan, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından "Değerlendirilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazanıyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini burada biliyoruz. Ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama, biz de içeriden bir şeylere şahit oluyoruz. Artık üzgünüm felan demek istemiyorum. Bu hayal kırıklığı. Camiam adına şu durumlar çok üzücü" ifadelerini kullanmıştı.