FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım , 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı.

Polonya 'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı.

Kaynak: AA

Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Güney Kore, Spor, Son Dakika

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