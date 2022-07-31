FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

31.07.2022 23:13
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz,...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz, Efe Demirel, Kerem Konan 1

İspanya: Villar 10, Rodriguez 17, Pinedo 4, Garcia 2, Almansa 16, Cebrian 3, Moreno, Iglesias 6, Garuba 2, Gomez 4, Onuetu

1. Periyot: 1-13

Devre: 24-27

3. Periyot: 38-47

5 faulle çıkan: 33.38 Eray Büyükcangaz (Türkiye)

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.

Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.

İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Bulgaristan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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