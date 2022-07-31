Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz, Efe Demirel, Kerem Konan 1
İspanya: Villar 10, Rodriguez 17, Pinedo 4, Garcia 2, Almansa 16, Cebrian 3, Moreno, Iglesias 6, Garuba 2, Gomez 4, Onuetu
1. Periyot: 1-13
Devre: 24-27
3. Periyot: 38-47
5 faulle çıkan: 33.38 Eray Büyükcangaz (Türkiye)
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.
Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.
İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
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