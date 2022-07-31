İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika
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İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)

31.07.2022 23:13
İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Martin Vulic (Hırvatistan) (xx), Beniamino Manuel Attard (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)TÜRKİYE: Berke (xxx) 20, Karahan (xx) 5, Samet (xx) 5, Tan (x) 1, Arda (xxx) 14, Özgür (x), Eray (x), Kerem (x) 1, Efe (x), Hamza (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Martin Vulic (Hırvatistan) (xx), Beniamino Manuel Attard (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)TÜRKİYE: Berke (xxx) 20, Karahan (xx) 5, Samet (xx) 5, Tan (x) 1, Arda (xxx) 14, Özgür (x), Eray (x), Kerem (x) 1, Efe (x), Hamza (xxx) 10İSPANYA: Almansa (xxx) 16, Garcia (x) 2, Pinedo (xx) 4, Rodriguez (xxx) 17, Villar (xxx) 10, Cebrian (x) 3, Garuba (x) 2, Iglesias (xx) 6, Onuetu (x), Moreno (x), Gomez (x) 41'İNCİ PERİYOT: 1-13İLK YARI: 24-273'ÜNCÜ PERİYOT: 38-47 İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu. Gruptaki ilk sınavında Polonya'yı 94-43 gibi farklı skorla yenen ay-yıldızlılar, ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerken, İspanya 2'de 2 yaptı.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 10 dakikada yalnız 1 sayı üretebilince ilk periyot 13-1 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta müthiş taraftar desteği ve iyi savunmayla toparlanan milliler, önce devrenin bitimine 2 dakika 35 saniye kala Arda'nın basketiyle skoru 20-19'a getirip farkı 1 sayıya indirdi, ardından son 1 dakikaya Berke'nin üçlüğüyle 24-23 önde girdi. İspanya, Villar'ın serbest atışlarıyla ilk yarıyı 27-24 önde tamamladı. İspanya'nın farkı yeniden açtığı üçüncü periyot 47-38 sonuçlandı. Son periyotta millilerin farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 64-56 sonuçlandı.

Gruptaki diğer maçta Polonya, Almanya'yı 63-56 mağlup etti. Milliler, son grup maçında yarın aynı salonda saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak.


- İzmir
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hırvatistan, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika
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