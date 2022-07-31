Gruptaki diğer maçta Polonya, Almanya 'yı 63-56 mağlup etti. Milliler, son grup maçında yarın aynı salonda saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika

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