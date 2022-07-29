Voleybol: FIVB Challenger Kupası - Son Dakika
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Voleybol: FIVB Challenger Kupası

29.07.2022 10:17
Voleybol: FIVB Challenger Kupası

Salon: SeulHakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)Katar:...

Salon: Seul

Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)

Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir)

Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15

Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 yendi.

Kupada yarı finale yükselen "Filenin Efeleri", ev sahibi Güney Kore ile yarın yarı final maçında karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

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Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda yarı finalde Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda yarı finalde 'Filenin Efeleri', FIVB Challenger Kupası'nda yarın Katar ile karşılaşacak 'Filenin Efeleri', FIVB Challenger Kupası'nda yarın Katar ile karşılaşacak
Kaynak: AA

Volkan Döne, Avustralya, Güney Kore, voleybol, Türkiye, Tayland, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Challenger Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: FIVB Challenger Kupası - Son Dakika
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