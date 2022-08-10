2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

10.08.2022 19:40
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Salon: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül,...

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Arda Bostan)

Danimarka: Hoff, Oskar Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen (Hjorth, Hoyer, Pontoppidan, Hesselholt, Kalle Madsen, Dahl)

Setler: 19-25, 25-16, 25-22, 25-11

Süre: 97 dakika (23, 24, 26, 24)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 yendi.

Müsabakaya iyi başlayamayan "Filenin Efeleri" rakibinin etkili servisleri karşısında iyi savunma yapamadı ve seti 25-19 kaybetti.

İlk setin son bölümünde toparlanan ay-yıldızlılar, ikinci sete iyi girdi. Adis Lagumdzija ile iyi servisler atan milliler, hücumda Burutay'ın da etkili oyunuyla ikinci seti 25-16 alarak skorda 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan A Milli Takım, 19-11'lik üstünlük kurmasına rağmen rakibinin farkı 2 sayıya (22-20) indirmesine engel olamadı. Ancak Danimarka'nın öne geçmesine engel olan Türkiye, seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

Milliler, dördüncü sette Arslan Ekşi ile etkili servisler attı. Türkiye'nin iyi servislerini karşılamakta zorlanan ve organize olamayan Danimarka farkın açılmasını önleyemedi. Rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, seti 25-11 maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Takım'da Adis 17, Burutay 14 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyette önemli rol aldı.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 yenen "Filenin Efeleri", Danimarka galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.

Türkiye, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, 17 Ağustos Çarşamba günü ise İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek.

Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

YORUMLAR
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19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı Milli Savunma Bakanı Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: (2) Milli Savunma Bakanı Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: (2)
Kaynak: AA

Bulgaristan, Yunanistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

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