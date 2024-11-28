Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, açıklama yapma kararı almıştı. Aybaba'nın yapacağı açıklamanın detayları belli oldu.
Yönetimin aldığı karar sonrası "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım." diyen Aybaba'nın basın toplantısı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Beşiktaş'taki Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ın eski futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın ayrılık süreci ve yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Tecrübeli futbol adamının basın toplantısında konu başlıkları şu şekilde olacak;
Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba ile yaptığı konuşmayı açıklamıştı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu" demişti.
Öte yandan Övünç Özdem'e konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" ifadelerini de kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu - Son Dakika
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