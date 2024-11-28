Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu - Son Dakika
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Spor

Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu

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Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba'nın düzenleyeceği basın toplantısı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Beşiktaş'taki Conrad Otel'de olacak. Aybaba, ayrılık süreci ve yaşananlarla ilgili konuşacak.

28.11.2024 16:55  Güncelleme: 17:08
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Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, açıklama yapma kararı almıştı. Aybaba'nın yapacağı açıklamanın detayları belli oldu.

CUMARTESİ SAAT 13.00'TE

Yönetimin aldığı karar sonrası "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım." diyen Aybaba'nın basın toplantısı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Beşiktaş'taki Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ KONU BAŞLIKLARI

Beşiktaş'ın eski futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın ayrılık süreci ve yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Tecrübeli futbol adamının basın toplantısında konu başlıkları şu şekilde olacak;

  • Hangi transferleri istedi?
  • Transferde yetkili yöneticiler hakkında açıklamalar
  • Transferlerin maddi boyutları
  • Kendisinin yaşadığı süreç

"2-3 AYDIR YÜZÜMÜZE BAKILMIYORDU"

Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba ile yaptığı konuşmayı açıklamıştı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu" demişti.

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Öte yandan Övünç Özdem'e konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" ifadelerini de kullanmıştı.

Samet Aybaba\'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu

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Son Dakika Spor Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömerin Adaleti:
    Sponsoru Koç olanın akıbeti fos olur. Koskoca BJK yi ne hallere koydunuz? Utanın be? Yiyin birbirinizi şimdi. 55 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    En iyi yaptıkları şeyi yapacaklar, ağlayacaklar. Oyuncularımızı oynatın diye ağlayıp milli takıma da zarar verdiler. Tüm grup maçlarının emeği iki tane oyuncusunun yedirdiği gollerle mahvoldu. Delikanlı kulüplerin delikanlı yöneticilerine selam olsun 26 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER KOVULMADAN SONRA TOPLANTI YAPIP KULUBE VERIP VERISTIREN SAMET VE RIZA YA HALE EFSANE DİYORLAR. KARDEŞİM KULUBUN PARALI ELEMANIYDIN, BASARILI OLAMADIN KOVULDUN O KADAR NE BASIN TOPLANTISI, KIMSE MERAK ETMIYOR NE DIYECEGINI EFSANEYSEN OYLE KAL 21 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    2 yıldır adamlarin kirmadiri rekor kalmadi. 103 puan bilmem kaç deplasman galibiyet 2 Mac kötü gittilermi yonetimi hocayi istifaya götürüyorlar başarıya o kadar alismislarki tahammuleri yok basarisizliga hastayım g sarayin bu taraftarlarina durusuna… bunlarda ona buna peşkeş çeker ancak… 12 0 Yanıtla
  • Cagatay Zengin:
    Sizin gibi beşiktaşlılar yüzünden Beşiktaş diye bir takım kalmadı 8 1 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Kesin yapı var der 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu - Son Dakika
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