Sami Uğurlu: Kasımpaşa'yı küme düşürmeye gücü yetmez - Son Dakika

"Altay Bayındır çok iyi bir maç çıkardı ve skorun değişmesini engelledi"

"Topsuz oyunu agresif oynamamız gerekiyor"

"Kırmızı kartta hakemin haklı olduğunu düşünüyorum""Bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak gerçekten akıl alır gibi değildi"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Karşılaşmada birçok pozisyona girdiklerini ancak Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın .çok iyi bir maç oynadığını söyleyen Samir Uğurlu, "Maçın genelinde birbirini analiz eden iki takım vardı. Her iki takım için de 125 kilometrenin üzerine çıkılan keyifli bir maç izledik. 60-70 dakikalık bölümünde oyunun kontrolü bizdeydi. Çok fazla da pozisyon girdik. Ancak Altay Bayındır çok iyi bir maç çıkardı ve skorun değişmesini engelledi. Fenerbahçe girdiği ilk pozisyonda golü buldu. Maçın genelinde de kaleyi bulan 2 şutları vardı ve 2 golle sonuçlandı. Bizim bir kurgumuz var ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız çok coşkulu ve verdiğimiz görevleri sonuna kadar yerine getiren güçlü oyuncular. Bu kurguyu da sahada rahatça uyguluyorlar. İyi sonuçlar almıştık ancak son 3-4 maçta, zorluk dereceleri yüksek maçlar oynadık. Trabzonspor, ve Konyaspor ile deplasmanda ve Alanyaspor ile Fenerbahçe ile içeride oynadık. Hakemler adil olsaydı bu periyottan daha çok puan alabilirdik. Trabzonspor maçında küfür ettiği için rakip oyuncuyu atabilen bir hakem ve bunu yaptığı için benim oyuncumu atan bir hakem. Ayrıca 'Benim oyuncumu neden attın' dediğim için beni de oyundan atan bir hakem vardı. Konyaspor maçında yine verilen kararlar vardı. Bu maç çok keyifliydi, iki takım da istiyordu. Ama son pozisyonda VAR'a çağrılmıyorsa ve kendisi de bu golü verebiliyorsa, çok fazla iyi niyet aramamak gerektiğini düşünüyorum. Şunu net şekilde söyleyebilirim ki, böyle düşünen arkadaşların Kasımpaşa'yı küme düşürmeye gücü yetmez. Kuvvetli bir oyunumuz var. Buralarda olmamamız gerektiğini biliyoruz. Oynadığımız futbolla skoru almak istiyoruz ama skoru tayin edenlerin hakemler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."TOPSUZ OYUNU AGRESİF OYNAMAMIZ GEREKİYOR" Topsuz oyunu daha agresif oynamaları gerektiğine dikkat çeken Uğurlu, "Ciddi bir oyun gücümüz var. Bu da net şekilde görünüyor. Zorluk derecesi ne olursa olsun, oyunun momentumunun bizde olduğu görülüyor. Zorluk derecesi önemli değil. Güçlü rakiplere rağmen oyunun kontrolünü eline alan bir Kasımpaşa var. Bu 4 maçlık periyottan önce 5 maçta 15 puan alan bir takım vardı. Eğer adaletli maç yönetilseydi biz hedeflerimizi de farklı koyardık. Takımımıza çok inanıyoruz. Toplu ve topsuz oyunu çok iyi oynuyoruz. Türkiye'de ikinci bölgeyi en iyi oynayan takım olduğumuzu düşünüyorum. 9 maçta 21 gol atan ve attığının fazlasını kaçıran bir takım var. Hücum futbolunu çok benimseyerek etkili olduğumuzu görüyoruz ama tabii ki düzeltmemiz gereken birçok şey var. Savunma anlayışı ve topsuz oyunu agresif oynamamız gerekiyor. Yaptıklarımızı skora yansıtabilseydik hedeflerimiz farklı olabilirdi. Düşme hattıyla aramızda 2 puan var" diye konuştu."KIRMIZI KARTTA HAKEMİN HAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Mabil'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Samir Uğurlu, "Mabil'in pozisyonundan önce Rossi'nin oyunun tamamında oyunu provoke ettiğini net şekilde görebilirsiniz. Hakem de buna izin verdi daha da abartılı bir hal aldı. Tabii burada oyuncumuzun yaptığını da onaylamıyoruz. Sarı kart görmesi gayet normaldi ama sonrasında gördüğü kırmızı kartta hakemin haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak 70 dakikalık süreçte Altay topu her aldığında 1 dakika geçiyordur herhalde ama 1 kez uyarmadı. 70'ten sonra Ertuğrul topu aldığında 30 saniye geçtiğinde hemen uyarması bazı şeyleri gösteriyor. İstekli, herkesin izleyebileceği, seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar ortaya koymak istiyoruz. Ancak bu tabii ki çok mümkün olmuyor ligimizde" şeklinde konuştu."BU POZİSYONDA VAR'A ÇAĞRILMAMAK GERÇEKTEN AKIL ALIR GİBİ DEĞİLDİ"Fenerbahçe'nin karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu gol öncesindeki pozisyonda faul olduğunu ve hakem Mete Kalkavan'ın VAR'dan çağırılmamasını eleştiren Uğurlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fenerbahçe'den 3-4 oyuncuyla konuştuk ve onlar da en az bizim kadar şaşkınlar neden faul verilmedi diye. Neden VAR'a gitmediğini oyuncular da çok anlamış değil. Eren de konuştu diğer rakip oyuncularla. Eren'e 'Evet VAR'a gideceğim, bakacağım' demiş ama sanırım VAR'dan çağrılmadığı için gitmedi hakem. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak ve maç oynanırken, bütün stadın görmüş olduğunu görmemiş olabilirsin. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak gerçekten akıl alır gibi değildi."