Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de yarın akşam sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor- Galatasaray maçını da takip edecek.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor-Galatasaray maçında olacak.
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
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