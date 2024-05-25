Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek

Murat Yılmaz:

hakikaten Galatasaray büyük hata yapıyor. Hadi Fenerbahçe'ye yenildin, anladık. ama maçtan sonraki gerilim, yapılan açıklamalar, konyaspor'un bu işe bulaştırılması, futbolcular hakkında suç duyurusu ve galatasaray'daki başkanlık seçimi derken, bu haftaki süreç çok kötü yönetildi. Galatasaray bu maçı kaybetmek için elinden geleni yapıyor