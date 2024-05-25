Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftada Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kendi maçını kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

25.05.2024 10:56  Güncelleme: 11:21
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Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de yarın akşam sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor- Galatasaray maçını da takip edecek.

FENERBAHÇE'NİN UMUDU DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor-Galatasaray maçında olacak.

TARAFTARIN BİR KULAĞI KONYA'DA OLACAK

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: kupa Beşiktaşın şampiyonluk fenerbahçenin dedik bir kere Beşiktaş hamsinin fişini çekti şimdi sıra fenerbahçenin şampiyonluğunda 48 41 Yanıtla
    ferhat eser: talat bey Ben Beşiktaşlıyım ama şunu not et yarın akşam şampiyon fenerbahçe olacak bunu galatasaraylılar bile biliyor hissediyor ama gurur yapıyorlar söyleyemiyolar 18 8 Talat Yelbuz: yapma ya 8 8
  • ferhat eser: kupa Beşiktaşın şampiyonluk fenerbahçenin dedik bir kere 31 31 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Bugün erken başlamışsın ötmeye 3 4
  • Göksel Tuygun: Rekor kırarak 2.lik herkese nasip olmaz doya doya kutlasınlar tebrik ederim. 22 12 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: hakikaten Galatasaray büyük hata yapıyor. Hadi Fenerbahçe'ye yenildin, anladık. ama maçtan sonraki gerilim, yapılan açıklamalar, konyaspor'un bu işe bulaştırılması, futbolcular hakkında suç duyurusu ve galatasaray'daki başkanlık seçimi derken, bu haftaki süreç çok kötü yönetildi. Galatasaray bu maçı kaybetmek için elinden geleni yapıyor 15 2 Yanıtla
  • rıfat eren: kazanma garantisi var yani 6 2 Yanıtla
    Musab Özkan: Eee nede olsa istanbulspor fbnin provakatör takımlarından biri. 4 11
  • Ankara null: BUYUKLER İZLENİR 2 3 Yanıtla
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