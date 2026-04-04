Şampiyon Fenerbahçe Opet, kupasını aldı

04.04.2026 19:11
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

TOPLAMDA 20. ŞAMPİYONLUK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen ödül töreninde, ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

LİGİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEVGİ UZUN 

Törende ilk olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ödülünü oyuncu Gökşen Fitik'e takdim etti. Ligin en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli basketbolcu Sevgi Uzun, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.

FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyalarının takdim edilmesinin ardından Alperi Onar ve Emma Meesseman'a kupayı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı kaldıran sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Seremonide Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sarı-lacivertli yöneticiler de yer aldı.

    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    birakin gazoz kapagi kupalarini super lig kupasini kaldirin 0 8 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    her zaman her yerde her dalda gsden çok daha büyük futbol takımı değil spor kulübü şampiyon Fenerbahçe futbolda diyenlere cevap son yıllarda gutbolda türk hakemlerinin bariz hatalı kararlarına bakanlar en iyi cevabı alacaktır... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
