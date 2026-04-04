Şampiyon Fenerbahçe Opet, kupasını aldı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

TOPLAMDA 20. ŞAMPİYONLUK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen ödül töreninde, ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

LİGİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEVGİ UZUN

Törende ilk olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ödülünü oyuncu Gökşen Fitik'e takdim etti. Ligin en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli basketbolcu Sevgi Uzun, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.

FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyalarının takdim edilmesinin ardından Alperi Onar ve Emma Meesseman'a kupayı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı kaldıran sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Seremonide Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sarı-lacivertli yöneticiler de yer aldı.