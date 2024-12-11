Şampiyonlar Ligi 6. Haftası Başladı - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi 6. Haftası Başladı

Liverpool, Girona'yı yenerek üst turu garantiledi; Real Madrid, Atalanta'yı mağlup etti.

11.12.2024 01:46
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Celtic (İskoçya): 0-0

Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Club Brugge (Belçika)- Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Bayern Münih (Almanya): 1-5

Salzburg (Avusturya)- PSG (Fransa): 0-3

Brest (Fransa)- PSV (Hollanda): 1-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi 6. Haftası Başladı - Son Dakika

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