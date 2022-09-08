Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları... - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...

08.09.2022 00:15
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Napoli, Liverpool'u 4-1 yendi. Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Napoli ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Diego Armando Maradona Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİLER

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 49. dakikada Diaz'dan geldi. Bu galibiyetle Napoli, Devler Ligi'nde sezona görkemli bir galibiyetle başladı.

Napoli, Liverpool'u bozguna uğrattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

LEWANDOWSKİ HAT-TRICK YAPTI

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kessie 45+3, 34 ve 67. dakikada Lewandowski ile 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 3 farklı takım ile Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Napoli, Liverpool'u bozguna uğrattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A GRUBU

  • Ajax - Rangers: 4-0
  • Napoli - Liverpool: 4-1

B GRUBU

C GRUBU

D GRUBU

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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Robert Lewandowski, Barcelona, Liverpool, Napoli, Spor, Son Dakika

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