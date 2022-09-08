Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...

Napoli ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Diego Armando Maradona Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİLER

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 49. dakikada Diaz'dan geldi. Bu galibiyetle Napoli, Devler Ligi'nde sezona görkemli bir galibiyetle başladı.

LEWANDOWSKİ HAT-TRICK YAPTI

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kessie 45+3, 34 ve 67. dakikada Lewandowski ile 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 3 farklı takım ile Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A GRUBU

Ajax - Rangers: 4-0

Napoli - Liverpool: 4-1

B GRUBU

C GRUBU

D GRUBU