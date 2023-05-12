Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? Gerekçesi kriz çıkartır!

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.
Daily Mail'in haberine göre; UEFA, Türkiye'deki seçimlerin ardından İstanbul'da huzursuzluk çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi.
2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.
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