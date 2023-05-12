Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? Gerekçesi kriz çıkartır! - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? Gerekçesi kriz çıkartır!

12.05.2023 00:46

İngiliz basını, daha önce Şampiyonlar Ligi finalini 2 kez Türkiye'den alan UEFA'nın, İstanbul'da oynanması planlanan 2023 finalini cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Portekiz'e verebileceğini iddia etti.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilir

GEREKÇE SEÇİMLER

Daily Mail'in haberine göre; UEFA, Türkiye'deki seçimlerin ardından İstanbul'da huzursuzluk çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilir

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ALDILAR

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilir
Daily Mail'deki haber
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul Boğazı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? Gerekçesi kriz çıkartır! - Son Dakika


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