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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi

03.11.2021 09:20
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda gruptan çıkmayı başaran takımlar belli oldu. Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım da 4'te 4 yaptı. Barcelona, Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek nefes aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefes kesti. Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, gecenin en çok gol atılan maçı oldu. Lewandowski hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern, 12 puanla E Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

2 takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

BARCELONA UMUTLANDI

Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Katalanlar 6 puana ulaşarak grupta ikinci sıraya geldi. Kötü geçen sezonda Barcelona için ortaya çıkan gruptan çıkma ihtimali yüzleri güldürdü.

2 takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

LİGİN ACISI ÇIKIYOR

İtalya'da kötü giden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta makine. Juve, Zenit'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. H Grubu'ndan 12 puanla çıkmayı garantiledi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

E Grubu:Dinamo Kiev 0-1 Barcelona

B.Münih5-2 Benfica

F Grubu:Villarreal2-0 Y.Boys

Atalanta2-2 M.United

G Grubu:Wolfsburg2-1 Salzburg

Sevilla1-2 Lille

H Grubu: Juventus4-2 Zenit

Malmö0-1 Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi

Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Barcelona, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika Spor


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