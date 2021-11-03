Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefes kesti. Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, gecenin en çok gol atılan maçı oldu. Lewandowski hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern, 12 puanla E Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

BARCELONA UMUTLANDI

Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Katalanlar 6 puana ulaşarak grupta ikinci sıraya geldi. Kötü geçen sezonda Barcelona için ortaya çıkan gruptan çıkma ihtimali yüzleri güldürdü.

LİGİN ACISI ÇIKIYOR

İtalya'da kötü giden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta makine. Juve, Zenit'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. H Grubu'ndan 12 puanla çıkmayı garantiledi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

E Grubu:Dinamo Kiev 0-1 Barcelona

B.Münih5-2 Benfica

F Grubu:Villarreal2-0 Y.Boys

Atalanta2-2 M.United

G Grubu:Wolfsburg2-1 Salzburg

Sevilla1-2 Lille

H Grubu: Juventus4-2 Zenit

Malmö0-1 Chelsea