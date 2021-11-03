Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefes kesti. Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, gecenin en çok gol atılan maçı oldu. Lewandowski hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern, 12 puanla E Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.
Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Katalanlar 6 puana ulaşarak grupta ikinci sıraya geldi. Kötü geçen sezonda Barcelona için ortaya çıkan gruptan çıkma ihtimali yüzleri güldürdü.
İtalya'da kötü giden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta makine. Juve, Zenit'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. H Grubu'ndan 12 puanla çıkmayı garantiledi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
E Grubu:Dinamo Kiev 0-1 Barcelona
B.Münih5-2 Benfica
F Grubu:Villarreal2-0 Y.Boys
Atalanta2-2 M.United
G Grubu:Wolfsburg2-1 Salzburg
Sevilla1-2 Lille
H Grubu: Juventus4-2 Zenit
Malmö0-1 Chelsea
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