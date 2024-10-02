Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Maçları - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Maçları

İkinci haftada Inter, Arsenal ve Dortmund net galibiyetler elde etti, Celtic protesto yaptı.

02.10.2024 00:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.

Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.

Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4

Stuttgart (Almanya)- Sparta Prag (Çekya): 1-1

Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1

Barcelona (İspanya)- Young Boys (İsviçre): 5-0

Bayer Leverkusen (Almanya)- Milan (İtalya): 1-0

Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0

PSV (Hollanda)- Sporting (Portekiz): 1-1

Slovan Bratislava (Slovakya)- Manchester City (İngiltere): 0-4

Kaynak: AA

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