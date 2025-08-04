Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda play-off'ta Nice (Fransa)- Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunda ilk karşılaşmalar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)/ Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)/ Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya)/ Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Basel (İsviçre)/ Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
Lig yolu
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe/ Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)/ Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
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