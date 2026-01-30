Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyonlar Ligi\'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
30.01.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyonlar Ligi\'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

2-0 İngiliz devinin kazandığı Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahaya giren şahıslardan birinin maç öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde sahaya dalan kişinin stada oldukça rahat bir şekilde girdiği görülürken İngiliz bir taraftarın, "Umarım kendini patlatmaz. Bugün ölmek istemiyorum" şeklindeki sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Manchester City- Galatasaray karşılaşmasında sahaya girerek oyunun durmasına neden olan şahıslara ait maç öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

"UMARIM KENDİNİ PATLATMAZ"

Görüntülerde sahaya dalan kişinin maça oldukça rahat bir şekilde girdiği görülürken İngiliz bir taraftarın, "Umarım kendini patlatmaz. Bugün ölmek istemiyorum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray maçında üç kişi sahaya girerek oyunun kısa süreliğine durmasına neden olmuştu. Yaşanan olay, stadyumda güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşımıştı.

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ BAYRAĞI AÇILDI

Sahaya giren kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrağı açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görülmüştü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar karşılaşmayı durdurma kararı almıştı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik görevlilerinin sahaya müdahalesinin ardından söz konusu kişiler stat dışına çıkarıldı. Gerekli önlemler alındıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erol Saglam Erol Saglam:
    öyle bir başlık yazmışsınız ki içeriğini okumayan sanki terör listesinde kırmızı bültenle aranan biri der üzerinde bomba mı vardı silah mı vardı bıcakmı mı vardı tabiki yok üzerinde yöresel kıyafetler i var mesele Kürt olması ve kuzey Irak Kürdistan bölgesinin bayrağıyla sahaya atlaması 1 9 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    sadece kıro telaş edecek bir şey yok 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:01:37. #7.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.