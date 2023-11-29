Şampiyonlar Ligi\'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu

Lazio ile Celtic, Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren maçın hakemi Halil Umut Meler, son dakikada verdiği penaltı kararıyla çok konuşuldu.

VAR UYARDI, KARARINDAN DÖNDÜ

Maçın 90+5. dakikasında Celtic lehine penaltı kararı veren Halil Umut Meler, Laziolu futbolcuların büyük tepkisini çekti. Alper Ulusoy tarafından VAR'a çağrılan Meler, pozisyonu izledikten sonra kararından döndü ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

CELTIC TARAFTARI, FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Öte yandan mücadelede Celtic taraftarları, Filistin bayrağı açtı. İskoç kulübünün taraftarları daha önce de tribünde Filistin bayrağı açmış hatta bu yüzden ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.