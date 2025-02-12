UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3
Juventus (İtalya)- PSV (Hollanda): 2-1
Manchester City (İngiltere)- Real Madrid (İspanya): 2-3
Sporting (Portekiz)- Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?