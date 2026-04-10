Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor\'a Onuachu şoku

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor, Paul Onuachu’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavili ekipte yıldız golcünün antrenmanda yaşadığı problem moralleri bozdu.
Trabzonspor Kulübü, Paul Onuachu’nun sakatlığı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun antrenman sırasında ağrı hissettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanması beklenirken, tedavi sürecine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
