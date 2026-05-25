Arjantinli futbolcu şampiyonluk kupasını parçaladı
Arjantinli futbolcu şampiyonluk kupasını parçaladı

25.05.2026 11:20
Rusya Kupası’nı kazanan Spartak Moskova’da Arjantinli futbolcu Pablo Solari’nin eline aldığı kupa bir anda parçalandı. Yaşanan anlar taraftarları şaşkına çevirdi.

Rusya Kupası finalinde Krasnodar’ı penaltılarla mağlup ederek şampiyon olan Spartak Moskova’da kutlamalara damga vuran bir olay yaşandı. Arjantinli futbolcu Pablo Solari’nin kupayı eline aldığı anda yaşananlar dikkat çekti.

FİNAL PENALTILARLA SONUÇLANDI

Rusya Kupası finalinde Spartak Moskova ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi Pablo Solari ve Douglas Augusto’nun attığı gollerle 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Spartak Moskova kupanın sahibi oldu.

KUTLAMALARDA TALİHSİZ AN

Şampiyonluk sonrası taraftarıyla birlikte kutlama yapan Spartak Moskova’da beklenmedik bir olay yaşandı. Arjantinli futbolcu Pablo Solari, kupayı eline aldığı sırada talihsiz anlar yaşadı.

KUPA BİR ANDA PARÇALANDI

Solari’nin elindeki kupanın alt kısmı bir anda parçalandı. Kristal camdan yapılan bölümün kırılması sonrası futbolcular kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

TARAFTARLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kutlamalar sırasında yaşanan olay tribünlerdeki taraftarları da şaşırttı. Şampiyonluk sevinci kısa süreliğine yerini tedirginliğe bıraktı. Yaşanan talihsiz olaya rağmen Spartak Moskova futbolcuları kutlamalarına devam etti. Pablo Solari’nin yaşadığı o anlar geceye damga vurdu.

