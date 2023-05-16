Şampiyonluk yolundaki en büyük favorilerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'tan derbi öncesi iddialı sözler: Mayıslar bizimdir - Son Dakika
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Şampiyonluk yolundaki en büyük favorilerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'tan derbi öncesi iddialı sözler: Mayıslar bizimdir

16.05.2023 23:52

Lider Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrasında basına konuştu. Şampiyonluk hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, "Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Hep söylediğimiz gibi mayıslar bizimdir" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, şampiyonlukla ilgili iddialı sözler sarf etti.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"KONTROL BİZDEYDİ"

"Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim

"FENERBAHÇE İLE BİTİRİYORUZ"

Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz.

"ZANIOLO ŞANSSIZDI"

Nicolo Zaniolo bilerek o hareketi yapmadı. Şanssız bir kırmızı kart gördü. Bizi sevindiren 10 kişi kalmamıza rağmen oyunumuzun güçlü devam etmesi.

"BU KURALDAN KİM ÇOK MUTLU?"

5 ay önce de, 1 sene önce de herkesin yorumu 8+3'ten kimsenin mutlu olmadığıydı. Kim mutlu çok bilmiyorum ancak alınan karara da saygı duyuyorum. Kulüpler bunu istemiyor, taraftar istemiyor, medya istemiyor. Kimin istediğini çok merak ediyorum.

"BÜTÜN HOCALAR ŞİKAYET EDİYOR"

Bütün hocaların ortak şikayeti oyuncu değişikliği durumu. O konuda belki farklı bir şey getirebilirlerdi. Devamlı Türk oyuncu hesabı yapmak çok zor. Maç öncesi kadro hazırlamak zor oluyor. Bu süreçte, kuralın olumlu bir getirisi olduğunu düşünmüyorum."

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Baskı olacak, hatalar olacak zaman zaman. Benim olacak, oyuncularımın olacak... Önemli olan kendimize güvenmemiz. Galatasaray taraftarı da bize bu anlamda destek verdi. Hep söylediğimiz gibi, mayıslar bizim."

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İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolundaki en büyük favorilerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'tan derbi öncesi iddialı sözler: Mayıslar bizimdir - Son Dakika


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