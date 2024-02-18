Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı

Samsun\'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, İlkadım Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 68 sporcu katıldığı organizasyonda, farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Kupanın son gününde, kadınlarda Deniz Tarım ve Derya Taygan, erkeklerde Batu Tasasız ve Mehmet Cenkay Karlıklı birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara madalyaları il protokolü tarafından verildi.

18.02.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde acemi üst seviye (advanced novice) kategorisinde kadınlarda Deniz Tarım, erkeklerde Batu Tasasız; "junior" kategorisinde kadınlarda Derya Taygan, erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı; "senior" kategorisinde ise kadınlarda Salma Agamova, erkeklerde Burak Demirboğa birinciliği elde etti.

Yarışmanın ilk gününde ise alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Tuana Akın, erkeklerde Sarp Alisbah; acemi orta seviye (intermediate novice) kategorisinde kadınlarda Ada Demir, erkeklerde Mehmet Uras Ertaş birinci olmuştu.

Dereceye giren sporculara madalyaları il protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA

Samsun, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 08:10:03. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement