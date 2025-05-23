Samsun'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

Samsun\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı
23.05.2025 16:49
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Samsun'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 400 sporcuyla başladı.

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Samsun'da 23-24 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde oklarını atarak sıralama ve final atışlarını tamamlayacak. 37 ilden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Bunların dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme yer almayacak. Şampiyona da bugün yıldızlar, yarın da minikler kategorisinde sıralama ve final atışları yapılacak.

37 İLDEN 400 SPORCU KATILIYOR

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "Bugün Yıldızlar Salon Puta Şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. 6 bölgede yaptığımız bölge elemelerinden buraya finale kalan sporcularımızla birlikte yaklaşık 37 ilden 400 sporcumuz var. Bu sporcular bugün yıldızlar, yarın da minikler olmak üzere finallerde yarışıyorlar. Türkiye şampiyonu olmak için, kürsüde yer almak için Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında ter döküyorlar. Burada finalleri gerçekleştiriyoruz. Yine coşku, yine Türk okçuluğunun o kendine has güzellikleriyle birlikte kardeşlik içinde burada müsabakaları gerçekleştiriyoruz. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU UNESCO'YA KAYITLI TÜRK SPORUDUR

Geleneksel Türk Okçuluk'un UNESCO'ya kayıtlı Türk sporu olduğunu ifade eden Toksöz, "Geleneksel Türk okçuluğu diğer branşlardan ayıran hususlar öncelikle kıyafetler, kendine ait ritüeller, kullandıkları ok veya enstrümanlar geleneksel Türk okçuluğunu diğer branşlardan ayırıyor. Biz bir spor federasyonu olmanın gerektirdiği bu yarışmaları bir taraftan yaparken bir taraftan da o tarihin bize yüklemiş olduğu misyonu işte kıyafetlerle, ok ve yayla, kendine has ritüelleriyle de yaşatmaya çalışıyoruz. Spor branşı sadece değiliz, kültürel mirası da aktaran, UNESCO'ya da kayıtlı bir Türk sporundan bahsediyoruz, kültürel mirastan bahsediyoruz. Bizi diğer branşlardan ayıran bu özellikleriyle çok da dikkat çeken bir branşı temsil etmeye çalışıyoruz. Sporcularımızın bu ahlak ve bu bilinçle bu sporu bir bayrak yarışı şeklinde görüp bunları nesilden nesile aktarmak için çabalarına bizler de federasyon olarak destek olmaya burada çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsun'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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