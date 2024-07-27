Samsun\'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Heyecanı

Spor

Samsun'da 18 ilden 45 sporcunun katılımıyla yapılan "Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması" heyecanlı anlara sahne oldu.

Canik Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle ilçede Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. Rekabetin ve dostluğun bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etme fırsatı buldu. Canik ilçesi Gültepe mevkisinde düzenlenen yarışmaya 18 farklı şehirden 45 sporcu katıldı. İlk etabı tamamlanan yarışma yarın günü yapılacak final etabı ile son bulacak. Sporcular, belirlenen hedefe en yakın inişi gerçekleştirmek için kıyasıya mücadele etti.

"Dünya ve Avrupa şampiyonlarında ülkemizi temsil edecekler"

Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen bölge yarışmalarının ardından Eskişehir final müsabakaları yapılacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, "Hava Sporları Federasyonu Karadeniz Bölge Yarışması'ndayız. 18 ilden 45 sporcu yarışmaya katıldı. Yarışmamız çok güzel gidiyor. Samsun bizi gerçekten çok güzel misafir ediyor. Meteorolojik veriler bizi çok zorluyor. Gelen pilotlarımızda çok mutlu. Burada kazanacak arkadaşlar Türkiye finallerine gidecekler. Samsun'a devamlı gelmeyi planlıyoruz. Yamaç paraşütünde 3 ayrı kategori var. Bu kategorilerden birisi hedef, birisi mesafe, birisi ise akrobasi. Şu anda burada yaptığımız hedef yarışmasıdır. Buradan 10 arkadaşımız Türkiye finallerine gidecek. Türkiye finallerinde ilk 8'e girerlerse Türkiye Milli Takımı'na seçilecekler. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında ülkemizi temsil edecekler" dedi.

"Sporun hem tanıtımını hem de ilgisini çekmek istiyoruz"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz ise, "Daha önce 3 ya da 4 bölge ile kısıtlı yapılan Türkiye Hedef Şampiyonası, başkanımın yeni stratejisiyle 7 bölgede ve bir de süper finalle hedef yarışması düzenliyoruz. Bunun faydası şu; çok kısıtlı sporcunun katıldığı hedef yarışmaları artık Türkiye çapında çok daha geniş 400 sporcu katılabiliyor. Dolayısıyla biz yeni yıldızları Türkiye şampiyonasına kazandırma fırsatı buluyoruz. Başka bölgelerde yarışma etkinlikleri yaparak sporun hem tanıtımını hem de ilgisini çekmek istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmanın antrenman uçuşlarına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da katıldı.

Yarışma, Pazar günü yapılacak yarışmalar ile son bulacak. - SAMSUN