Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü, Türkiye Dördüncüsü Oldu - Son Dakika
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Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü, Türkiye Dördüncüsü Oldu

Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü, Türkiye Dördüncüsü Oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları turnuvasında 6-8 yaş grubunda Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü Türkiye dördüncülüğü elde etti. Minik sporcular, juri tarafından takdir edildi.

03.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Türkiye Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları yarışmasında Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü öğrencileri 6-8 yaş grup kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

29 Kasım – 01 Aralık tarihleri arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Kuşadası'nda düzenlenen Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları 6-8 Yaş Turnuvası'na 50 kulüpten bin 500 sporcu katıldı. Samsun Cimnastik Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Spor Kulübü'nden 6-8 yaş grup kategorisine katılan Elif Zümra Ercan, Masal Sara Cingü, Yıldız Çelebi, Asya Altınbaş ve Arya Arpacıoğlu Karadeniz ezgileri eşliğinde Türkiye dördüncülüğü kazandı. Trio kategorisinde iyi bir performans sergileyen Duru Ekinci, Belinay Erva Duman ve Meva Taştan ise performanslarıyla göz doldurdu.

Minik sporcuların madalyalarını Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur ve Aydın Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hamide Ercan verdi.

Turnuvaya kısa sürede hazırlandıklarını belirten Antrenör Dilara Fikirdanış Yılmaz, "Bu başarımız cimnastik camiasında takdirle karşılandı. Genç sporcuların bu başarısı, onların sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin de gelecekteki parlak yıldızları olabileceğini göstermiştir. Samsun Cimnastik SEM Spor Kulübü'nün bu başarısı, şehrin spor alanındaki potansiyelini ve genç yeteneklerin gelişimini gözler önüne sermiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsun Jimnastik SEM Spor Kulübü, Türkiye Dördüncüsü Oldu - Son Dakika

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