Samsunspor 27 Yıl Sonra Avrupa'da

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, ligde Kocaelispor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor müsabakasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Carlo Holse'nin yerine Makoumbou'ya şans verdi.

Panathinaikos karşısında kalede Okan Kocuk'u görevlendiren Reis, 4'lü savunmayı Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Tomasson'dan oluşturdu. Orta sahada Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham yer alırken kanatlarda Emre Kılınç ve Dimata oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarında Mouandilmadji'ye güvendi.

Samsunspor'da yedeklerde ise Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin görev bekledi.

3 oyuncu eksik

Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncudan yararlanamadı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı.

Yeni transferlerden Portekizli oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemedi.

Kadroya yeni transferler Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

Panathinaikos kadrosunda tanıdık isimler

Panathinaikos'un ilk 11'inde Galatasaray'da forma giyen Tete, Alanyaspor ve Trabzonspor forması ile uzun yıllar Türkiye'de oynayan Anastasios Bakasetas da yer aldı.

Başakşehir'de bir dönem görev alan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında ilk 11'de şans buldu.

Ayrıca bir dönem Süper Lig'de forma giyen Siopis ise yedekler arasında yer aldı.

Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa sahnesinde

Kırmızı-beyazlılar, 27 yıl sonra UEFA'nın organize ettiği bir turnuvaya yeniden katılma başarısı gösterdi.

Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği turnuvalarda ilk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası'nda boy gösterdi.

1997-1998 sezonunda ikinci kez Intertoto Kupası'nda yer alan kırmızı-beyazlılar, son Avrupa maçında 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşısına çıkarken, bu karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Lig'i play-off turunda mücadele etti.

Taraftarlar, deplasman maçında Samsunspor'u yalnız bırakmadı

Türk taraftarlar da Samsunspor'u zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Kendi tuttukları takımların formaları ile şehir turu atan gurbetçiler, daha sonra Samsunspor'a ayrılan tribünde yerini aldı.

Samsunspor da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin gücünün yanlarında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina'dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'dan Atina'ya, dostluk köprüsü kurmaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh...Bizim Samsunspor'un söylemiyle de, 'Sahada rekabet, tribünde dostluk..."