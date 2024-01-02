 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularından mahrum kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularından mahrum kalacak

FIFA tarafından transfer yasağı cezası alan Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden 3 futbolcusundan en az 1 ay boyunca yararlanamayacak. Bu durum, takımın kadro derinliğini azaltırken, sakatlıkları bulunan diğer oyuncuların da takıma dönmesi için çaba sarf ediliyor.

Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası\'na giden futbolcularından mahrum kalacak
02.01.2024 - 11:01,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı cezası alan Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden 3 futbolcusundan da en az 1 ay yararlanamayacak.

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak'ta başlayıp, 11 Şubat'ta sonra erecek. Kupaya Türkiye'den de birçok Afrikalı oyuncu katılım sağlayacak. Kadrosundaki 14 yabancı futbolcusunun 9'u Afrika kıtasından olan Samsunspor, söz konusu dönemde düzenlenecek organizasyona giden 3 futbolcusundan mahrum kalacak.

3 futbolcu takımlarının kampına katıldı

Samsunspor'da Ganalı Kingsley Schindler, Kamerunlu Oliver Ntcham ve Angolalı Nanu Gomes, milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacağından en az 1 aylık periyotta takımdaki yerlerini alamayacaklar. Milli takımlarının kampına katılmak için şehirden ayrılan bu 3 futbolcu, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında Samsunspor formasını giyemeyecekler. Ntcham, Nanu ve Schindler'in milli takımları grup maçlarını geçer, finale kadar ilerlerse 11 Şubat'a kadar milli takımlarında kalacaklar.

Afrikalı 6 futbolcu Samsun'da kaldı

Kırmızı-beyazlılarda eleme maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen forvet Oyuncusu Gaetan Laura, sakat olduğu için kupaya gidemedi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Laura'dan, Samsunspor da yararlanamayacak. Ayrıca yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Landry Dimata ile Marc Bola da milli takıma davet alamadıkları için Samsun'da kaldılar. Öte yandan Fildişi Sahili Moryke Fofana davet almadığı için, Çadlı Marius Mouandilmadji takımı kupaya katılamadığı için ve Ait Bennasser de FAS'tan davet almadığı için şehirde kalan Afrikalı futbolcular oldular.

Samsunspor'da Afrika Kupası'na gidecek 3 futbolcunun yanı sıra Kasımpaşa'dan kiralık olarak kadroya katılan Mickael Tırpan'ın ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılmak istemesi de transfer yasağı bulunan Samsunspor'un kadro derinliğini azaltırken, sakatlıkları bulunan Zeki Yavru ve Marc Bola'nın kırmızı-beyazlılarla birlikte çalıştığı, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı, Gaetan Laura ve Bedirhan Çetin'in takıma dönmesi için de sağlık ekibi tarafından yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsunspor, Samsun, Afrika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularından mahrum kalacak - Son Dakika


12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı

Son Dakika
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularından mahrum kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement