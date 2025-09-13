Samsunspor Antalyaspor\'a 2-1 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi. İlk 20'nci dakikaya kadar iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk yarı genelinde 3'üncü bölgede berbat paslar verdik. Ortalarımız ve paslarımız bu kadar berbat olursa gol atmamız olmuyor. Rakip frikik kullandıktan sonra adam takibi yapmadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuştuk ama ikinci yarının başında kornerden ikinci golü yedik. Geri gelmek adına iyi performans göstermeye çalıştık ama olmadı. İkili mücadelelerde savaşmadık. Top bizde kaldığı sürece çok yavaş oynadık. Bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok ders var" dedi.

'MAÇI KAYBETMEMİZİN SEBEBİ HAKEM DEĞİL, KENDİ HATALARIMIZ'

Maçın kaybetmenin sebebinin hakem hataları olmadığını ifade eden Reis, "Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik. Carlo'nun bir pozisyonu vardı. Rakibin sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci yarının son dakikasında rakibin Marius'un formasından çekmesine rağmen hakem bu faulü rakibe verip, Marius'a sarı kart gösterdi. Elbette öğrenmemiz gereken ve çıkarmamız gereken dersler olacaktır. Sahada çok kötüydük. Sahada çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Umarım sahamız top oynamaya elverişli olabilir. Eğer olmazsa da oyun felsefemizi değiştirip, uzun top oynamaya çalışırız" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: BİREYSELİ ÇOK KALİTELİ OLAN BİR TAKIMA KARŞI GALİP GELDİK

Bireysel olarak iyi bir takıma karşı bugün galip geldiklerini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Samsunspor, çok iyi organizasyonu olan organizasyonu çok yüksek kulüp. Sahada bence bireyseli çok kaliteli bir takıma karşı bugün galibiyet geldik. Galibiyeti hak ederek bence elde ettik. Milli takım arasıyla beraber aslında bir 10 gün çalışma fırsatımız oldu. Çok yeni bir takımız. Oyuncular aramızda yeni katıldı. Bu sabah kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuyu bile biz oyuna soktuk. Ama karşımızdaki rakip bugün baktığınızda 2 seneye yakındır beraber oynayan 6-7 tane oyuncuya sahip bir takım. Daha bizden beraber oynama tecrübesi yüksek bir takım. Avrupa Kupası'na katıldılar. Burada çok zor takımlara karşı yenilmediler. Galibiyet bizim için özellikle Karagümrük mağlubiyeti sonrasında çok önem arz ediyordu. Camiamıza bir borcumuz vardı. Bence bugün o borcu ödedik, sıfırladık" dedi.

Çok yeni bir takım olduklarını ve mütevazi olacaklarını ifade eden Belözoğlu, "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok yeni bir takımız. Acı çekeceğiz. Oyunu oturtana kadar birazcık daha tekrarlara ihtiyacımız var. Ekibimle beraber oyuncuların birbirini tanımasına ihtiyacı var. Ama çok değerli bir zamanda galibiyet geldi. Hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. Emeğe geçen herkese, ekibe, oyuncularıma, camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.