Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi

Samsunspor, Antalyaspor\'u 2-0 Yendi

Süper Lig'de Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

04.11.2024 22:32
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STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki Yavru (Dk. 46 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 71 Muja), Holse (Dk. 88 Tait), Emre Kılınç (Dk. 88 Soner Gönül), Mouandilmadji

ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan, Veysel, Gerxhaliu (Dk. 58 Townsend), Güray, Soner Dikmen (Dk. 64 Milosevic), Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Petrusenko, Larsson, Djenepo (Dk. 77 Ramzi Safuri), Gaich (Dk. 77 Samudio)

GOLLER: Dk. 45 Holse, Dk. 50 Dimata (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Zeki Yavru, Schindler, Dimata, Thomas Reis (Teknik direktör) (Samsunspor) – Djenepo (Antalyaspor)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

13'üncü dakikada Zeki Yavru'nun ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Piric topu son anda kurtardı.

17'nci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda kaleci Piric topu kornere çıkarttı.

35'inci dakikada Antalyaspor'un ani atağında topla buluşan Erdal Rakip'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

45'inci dakikada Bola'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada savunmadan seken topla buluşan Mouandilmadji, arka direkte bekleyen Holse'ye yerden pas verdi. Holse'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Djenepo, çalımlarla son çizgiye kadar indi ve kale sahasına topu çevirdi. Gaich'in kaleye çektiği şutta top savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

46'ncı dakikada Schindler'in hatalı pasıyla buluşan Djenepo, topu Gaich'e aktardı. Gaich'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.

50'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, pasını arka direkte bekleyen Dimata'ya çıakrdı. Dimata göğsüyle topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

56'ncı dakikada Dimata'nın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Mouandilmadji'nin kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

83'üncü dakikada savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmajdi'nin vuruşunda kaleci Piric topu sektirdi. Yeniden topu kontrol eden Mouandilmadji, soldan gelen Ntcham'a yerden bıraktı. Ntcham'ın vuruşunda savunda topu çizgiden çıkarttı.

Samsunspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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