Samsunspor\'da Kritik Maç: Hedef 3. Sıra

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor'un ligde kalmak için 3 puan almak zorunda olduğunu, kendilerinin de lig üçüncüsü olmak için galip gelmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Ligin 36. haftasında Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklamasında bulunan Thomas Reis, Avrupa virajındaki kritik karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

"Sivasspor için Samsunspor maçı ligde kalmak için son şans"

Mücadelenin hem Sivasspor hem de Samsunspor için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bizim için her maç çok çok önemli. Biz her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Tabi son haftalarda oynamış olduğumuz maçlara baktığımızda kesinlikle çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Rakibimizin durumundan haberdarız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ligin sonu için. Şu an dördüncü sıradayız ama mümkünse üçüncülük için yarışmak istiyoruz. Takımın durumu gayet iyi. Antrenmanlarda da gayet güzel bir atmosfer var diyebilirim. Yarınki karşılaşmada stadyumun dolu olmasını bekliyorum. Umarım taraftarımız her zaman olduğu gibi bize çok iyi destek verir. Çünkü bizim 3 puana ihtiyacımız var ve hedefimiz kesinlikle galip gelmek. Şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor ki geçmiş geçmişte kalmıştır. Elbette ki bu maçın önemi çok büyük taraftarımız için. Bizim puanlara ihtiyacımız var hedeflerimiz doğrultusunda. Kazanmamız durumunda rakibimiz küme düşmüş olacak. Ama bizim dediğim gibi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ve umarım bu hedefe ulaşabiliriz ve bu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz. Elbette ki bu maç zor olacaktır. Rakibimiz de bir savaş verecektir. Mücadele ortaya koymak isteyecektir. Kazanmak isteyeceklerdir. Bu sebepten dolayı da zor bir karşılaşma bizi bekliyor" diye konuştu.

"Hedefimiz ligi 3. sırada bitirmek"

Ligi 3. sırada bitirmenin Avrupa kupalarında kesin yer almanın tek yolu olduğunun altını çizen Thomas Reis, "Kazanırsak hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Herhangi bir rehavete kesinlikle kapılacaklarını ya da konsantrasyon anlamında bir eksiklik yaşayacaklarını düşünmüyorum. Türkiye'de, Samsun'da sonuçta birçok insan böyle de düşünüyor olabilir. Ancak sonuçta eleme turları diye bir şey var. Eğer biz üçüncü sırada bitirecek olursak, sadece bir maç oynayacağız anlamına geliyor. O maçı kaybetseniz bile direkt olarak Konferans Ligi gruplarına kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı da mümkünse hedefimiz kesinlikle ligi 3. sırada bitirmek. Şu an bulunmuş olduğumuz konum 4. sırada ama dediğim gibi biz kesinlikle ligi 3. sırada tamamlamak istiyoruz. Çünkü 4. sırada olmanız durumunda da birçok eleme turuna katılmanız gerekiyor. Bu da işleri biraz daha da zorlaştıracaktır diyebilirim. Kolay olmayacaktır 3. sırada bitirmek. Sadece sizin oynayacağınız 3 maçı kazansanız da diğer rakibimizin sonuçlarına da bakmanız gerekiyor. Elimizde çok iyi bir fırsat var. Bu üç maçı da kazanmak istiyoruz. Bizim üçüncü olabilmemiz için Beşiktaş'ın da doğal olarak puan kaybetmesi gerekiyor. Kötü bir performans sergileyecek olursanız kendinizi 5. sırada da bulabilirsiniz. Bu sebepten dolayı kesinlikle hedefimiz 3. sıra. Oyuncularımın herhangi bir rehavete kapılacaklarını zannetmiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Kimse bizden böyle bir başarı beklemezdi"

Sezon öncesinde kimsenin Samsunspor'dan böyle bir başarı beklemediğini belirten Thomas Reis, "Bugün bulunmuş olduğumuz pozisyon sebebiyle bunların konuşuluyor olması açıkçası çılgınca. Kimse böyle bir başarıyı, böyle bir performansı bizden beklemezdi. Ligin başında belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz vardı, ligde kalmak gibi. Biz bunu çok erken bir şekilde, çok iyi bir performans göstererek başardık. Bu başarıyı özellikle oyuncularım başardılar, elde ettiler diyebilirim. Sonrasında benim takım hocalarım, takımdaki diğer çalışanlar olsun, kulüpteki tüm çalışanlar olsun inanılmaz destek verdiler. Bu hep beraber başarmış olduğumuz bir başarı diyebilirim. Ancak dediğim gibi bu dönemde bu başaranın konuşuluyor olması çok büyük bir çalışmanın sonucudur. Hedefimiz kesinlikle üçüncü sırada bitirmek ve çılgınca bir iş başardığımızı da söyleyebilirim. Ligin geri kalan kısmında ise elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bola ve Bennasser'in kalmasını isterim"

Sözleşmesi sona erecek Marc Bola ve Ait Bennasser ile ilgili soruyu da cevaplandıran Thomas Reis, "Bu iki oyuncunun geleceğiyle alakalı bir şey söylemem ya da karar vermem doğru olmaz. Ama elbette ki onların burada kalmasını çok isterim. Çünkü çok iyi performans gösterdiler ve takım için de çok çok önemliler. Onların burada kalmasını istediğim oyuncular olduklarını çok çok iyi biliyorlar. Umarım kalırlar diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

3.'lük şansı hakkında da açıklamalarda bulunan Reis, ayrıca şunları söyledi:

"Üçüncülüğe inanmıyor olsaydım önümüzde oynayacağımız 3 maçın önemli olmayacağını söylerdim. 3. olma şansımızın olduğunu özellikle belirtiyorum. Sadece bizim kazanmamız da yeterli değil. Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalar da önemli. Biz 3 karşılaşmayı kazansak da Beşiktaş bu an kaybetmediği müddetçe bizim 3. olma gibi bir durumumuz ne yazık ki yok. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız bu son 3 karşılaşmada. Belki Beşiktaş da puan kaybı yaşar ve biz de ligi 3. sırada bitirmiş oluruz. 4. sırada bitirsek bile bizim adımıza açıkçası mükemmel bir sezon, harika bir performans gösterdiğimiz mükemmel bir sezon diyebilirim. Beşinci sırada bitirsek bile harika bir başarı diyebilirim. Başakşehir ile aramızda 6 puan gibi bir fark var ve biz bunu korumaya çalışıyoruz. Şehri gururlandırdık. Burada olan takım halinde hep birlikte ortaya koymuş olduğumuz o özveri ve takımın göstermiş olduğu performans sebebiyle takımı, şehri kesinlikle gururlandırdığımızı düşünüyoruz. Umarım kalan üç maçta da çok iyi bir performans gösterir ve taraftarlarımızı da çok mutlu ederiz. Onların bu sevincine biz de elbette ki çok ortak olmak istiyoruz. Hep birlikte güzel bir kutlama yaparız diye ümit ediyorum." - SAMSUN